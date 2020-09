Northug letta etter fråfallen sikting – førebudd på snarleg avhøyr

sport

Det stadfestar Aust politidistrikt i ei pressemelding onsdag morgon.

Som følgje av resultatet fråfell politiet den delen av siktinga som handla om køyring i ruspåverka tilstand.

Northugs advokat Halvard Helle seier at den tidlegare skistjerna er letta over avklaringa som kom onsdag.

– Han er letta, sjølv om dette ikkje var overraskande. Det er i tråd med det han sjølv sa til pressa i Trondheim, seier han til NTB.

Med blodprøve-svara klare går det mot avhøyr av Northug.

– Avtalen mellom politiet og meg var at avhøyr skal gjennomførast etter at blodprøveresultatet er klart. Eg reknar med at avhøyr vil skje dei kommande dagane, seier Helle.

Sikta for to forhold

Politiet opplyser at analyseresultatet av blodprøva som vart teken av Northug torsdag 13. august, var klart tysdag ettermiddag.

«Det vart ikkje påvist alkohol eller andre rusmiddel i blodet», heiter det i pressemeldinga.

Samtidig blir den delen av siktinga mot Northug halden ved lag som handlar om oppbevaring av narkotika og brot på fartsgrensene.

Den tidlegare skistjerna har erkjent at han køyrde altfor fort, over 200 kilometer i timen i 80-sona, då han vart stansa av ein politipatrulje på E6 ved Gardermoen.

Han har òg erkjent at det vart gjort funn av kokain heime hos han. Northug har sjølv opplyst at det dreidde seg om ti gram.

Følte seg ikkje rusa

Då Northug møtte pressa i Trondheim for snaue to veker sidan, var han tydeleg på at han ikkje hadde brukt rusmiddel i forkant av køyreturen.

– Eg følte meg ikkje påverka då eg drog frå Trysil, sa Northug då.

Han erkjende samtidig at han slit med eit alvorleg rusproblem.

34-åringen var på veg heim etter å ha delteke på ein skiskule i Trysil då han vart stoppa av politiet.

Northug har varsla at han seier frå seg alle oppdrag i tida som kjem. Skistjerna har vore klar på at han treng hjelp for å handtere rusproblemet han slit med.

Olympiatoppen og langrennsmiljøet har vore tydelege på at dei stiller ekspertise til rådvelde for å støtte 34-åringen.

