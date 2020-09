Sykkel-VM blir avgjort på verdskjend formel 1-bane

sport

Det stadfestar Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) på nettsidene sine onsdag.

Det blir berre gjennomført ritt i eliteklassane i 2020-utgåva av VM. Dei beste U23-ryttarane i verda og juniorar må vente til neste år med å kjempe om edelt VM-metall.

Meisterskapen, som vil få base i Imola, blir frå arrangert 24. til 27. september. Det erstattar det avlyste arrangementet i Aigle-Martigny. Sveitsarane måtte gi opp å arrangere VM som følgje av at styresmaktene i landet la ned forbod mot arrangement med meir enn 1000 personar.

Formel 1-bane

Det internasjonale sykkelforbundet opplyser at start- og målgang for VM-ritta i Imola ville finne stad på den verdskjende formel 1-bana i byen. Den var arena for San Marinos Grand Prix frå 1981 til 2006.

I 1994 mista legendariske Ayrton Senna livet i ein kraftig krasj på banen.

Løypa som skal nyttast under landevegsritta i VM blir beskrivne som ekstremt utfordrande. Rittet til mennene blir 259,2 kilometer langt med totalt fem kilometer med stigningar. Kvinnene skal gjere opp om VM-tittelen over 144 kilometer. Det samla talet meter med klatring der blir 2750.

Dansk meister

Profilen blir beskriven som temmeleg lik den ryttarane skulle ha prøvd seg på i Aigle-Martigny. For begge kjønn skal det syklast i ein rundløype på 28,8 kilometer.

Imola har arrangert sykkel-VM éin gong tidlegare. Det var i 1968.

Danske Mads Pedersen er regjerande verdsmeister på herresida. På kvinnesida gjekk VM-gullet til nederlandske Annemiek van Vleuten i fjor.

