Avis: Messi vurderer å bli i Barcelona

sport

Det skjer etter hektisk møteverksemd med klubben. Jorge Messi kom til Barcelona onsdag og skal ha nye samtalar med klubbpresident Josep Maria Bartomeu torsdag, ifølgje Deportes Cuatro.

Avisa hevdar at Jorge Messi har svart bekreftande på at dei vurderer moglegheita for at sonen og lagkapteinen kan bli verande på Camp Nou.

Samtidig skal dei neste timane vere heilt avgjerande for klubbframtida til argentinaren.

Lionel Messi har tidlegare gjort det klart at han ønskjer å forlate Barcelona etter 19 år i klubben. Det har vorte spekulert i ein mogleg overgang til Manchester City, men faren uttalte onsdag at han ikkje har snakka med verken den engelske klubben eller nokon andre.

Messi ønskte å utløyse ein klausul i kontrakten som gir han tilgjenge til å forlate Barcelona gratis, men klubben hevdar at den klausulen gjekk ut 10. juni. Gjennom onsdagen skal Jorge Messi ha innsett at det blir umogleg å forsvinne utan overgangssum, og at dei dermed må vurdere at angriparen blir verande.

(©NPK)