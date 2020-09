Bale open for Premier League-retur: – Det er opp til Real Madrid

sport

Det fortel Bale i eit intervju med Sky Sports i forkant av Wales' bortekamp mot Finland i UEFAs nasjonsliga torsdag.

Dei siste åra har det vore mange Bale-spekulasjonar i omtrent kvart einaste overgangsvindauge sidan han ikkje har vore heilt inne i varmen hos Real Madrids hovudtrenarar. Walisaren seier at det ikkje er han sjølv som har stått i vegen for ein overgang frå den spanske storklubben.

I fjor sommar vart eit sal til ein kinesisk klubb stoppa i tolvte time.

– Eg prøvde å dra i fjor, men dei blokkerte alt i siste sekund. Det var eit prosjekt eg synst var spennande, men det materialiserte seg ikkje.

– Det har vore andre gonger der vi har prøvd å reise, men klubben har ikkje tillate det eller har funne på noko anna. Det er opp til klubben, seier Bale.

Han gjer det klart at ein retur til engelske Premier League, der han for alvor slo igjennom for Tottenham, er aktuelt.

– Om slike moglegheiter dukkar opp, er det heilt klart noko eg vil sjå på. Vi får sjå kva som skjer. Vi har god tid i dette overgangsvindauget, og i eit par andre òg. Tida vil vise, men hovudsakleg handlar det om at det ligg i Real Madrids hender.

Bale kom til Real Madrid frå Tottenham i 2013 og har kontrakt til sommaren 2022.

