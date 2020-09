City-eigar kjøpte fransk klubb

sport

Det siste tilskotet til lista er den franske nivå-to klubben Troyes. CFG har kjøpt majoriteten av aksjane frå den tidlegare eigaren av klubben Daniel Masoni.

– Vi har hatt interesse for fransk fotball ei stund, og vi har lenge beundra Troyes, så vi gler oss stort over å ha fullført oppkjøpet av den tiande klubben vår og at vi no har permanent nærvær i Frankrike, uttaler CFG-direktør Ferran Soriano.

City Football Group er eigd av selskap frå Dei sameinte arabiske emirata (87 prosent) og Kina (13 prosent). Forutan Troyes eig gruppa klubbane Manchester City, New York City FC og Melbourne City, og den er òg deleigar i seks andre klubbar frå ulike verdsdelar.

(©NPK)