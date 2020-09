Kongsvinger-spelar selt til tyrkisk fotball

sport

Det stadfestar KIL sjølv på nettsidene sine torsdag.

26-åringen, som eigentleg heiter Marlon Mateus da Silva, signerte for Kongsvinger i forkant av 2018-sesongen. Han kom då frå Aalesund.

No blir Tyrkia neste stopp i karrieren. Boluspor speler på nivå to i tyrkisk fotball.

– Tida mi i KIL har vore perfekt for mitt vedkommande. Klubben har lært meg så mykje, og hjelpt meg. Eg hugsar eg var så glad for å komme hit i 2018, og eg har ikkje angra eit einaste sekund. Men no ventar nye utfordringar, og eg gler meg til det, seier Marlinho.

KIL-sjef Espen Nystuen er fornøgd med det klubben har fått ut av overgangen.

– Dette er ein avtale som er til det beste for alle partar. Marlinho hadde eit halvt år igjen av kontrakten sin med oss, samtidig har vi vore i tvil om ei forlenging. Dette er nok det beste for Marlinho, i tillegg har vi fått på plass ein avtale vi som klubb kan seie oss godt fornøgd med, seier han.

Kongsvinger ligg på 12.-plass i førstedivisjon.

(©NPK)