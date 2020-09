Sagosen og co. unngår mange gigantar i VM-opninga

sport

For første gong skal det delta 32 nasjonar i sluttspelet. Det blir arrangert i Egypt i perioden 14. til 31. januar. Danmark, Spania, Kroatia, Slovenia, Tyskland, Portugal og Sverige er dei sju andre som er i seedingsgruppe éin.

Frankrike har falle som ein stein på rankinga det siste året og er sett på nivå tre i seedinga. Det betyr at Noreg kan trekkjast mot franskmennene i puljespelet.

Trekkinga føregår i historiske omgivnader. Ho finn stad føre Giza-pyramiden utanfor Egypts hovudstad Kairo.

Maraton

Utvidinga av meisterskapen gjer at det ligg an til mange utklassingssigrar i VM i januar. Nasjonar som Kapp Verde og folkerepublikken Kongo debuterer i dette selskapet.

Laga blir først delte inn i åtte grupper a fire lag. Dei tre beste frå kvar av desse avanserer til hovudrunden (fire puljar med seks lag). Herfrå kvalifiserer dei to beste seg for kvartfinale.

Det betyr at laga som kjem til medaljefasen vil spele ni kampar totalt i VM.

Pandemien

Noreg har tapt dei to siste VM-finalane. Det skjedde mot Frankrike (2017) og Danmark (2019). Begge gjekk på heimebanen til vinnarane i høvesvis Paris og Herning.

Den egyptiske VM-arrangøren er fullt innstilt på å gjennomføre meisterskapen trass pandemisituasjonen.

– Vi kan garantere at helsevesenet i Egypt held alle krava Verdshelseorganisasjonen (WHO) stiller med tanke på virus-utfordringa. Vi skal gjere alt vi kan slik at ingen som er involvert i VM, skal bli smitta av covid-19 medan dei er i Egypt, seier Hazem Khamis i ei pressemelding.

Han er leiar for den medisinske komiteen i VM.

