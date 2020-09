Enorme pengesummar på spel for Hovland: – Eg ser jo på det, eg er ikkje blind

sport

– Ja, eg ser jo på listene over kor mykje ein kan vinne. Eg er ikkje blind, seier Hovland og ler til NTB frå Atlanta, der turneringa skal avviklast.

Dersom nordmannen endar sist, får han 3,5 millionar kroner. Klarar golfkometen frå Oslo å spele seg opp til ein 14.-plass, reiser han heim med 5,5 millionar kroner.

Vinnaren blir 130 millionar rikare.

– Det er ikkje så stor forskjell i botnen med tanke på pengepremiane, men i toppen er det gigantiske forskjellar. Eg tenkjer jo sjølvsagt på det.

Hovland har spelt inn i underkant av 18 millionar kroner i den første sesongen som proff.

Avgjerande turnering

Den delte 40.-plass i PGA-turneringa i Illinois sist helg heldt akkurat til «finalebillett» for Hovland i helgas PGA-tourmeisterskap, som blir spelt frå fredag til måndag på East Lake Golf Club i Atlanta.

– Eg spelte ikkje kjempebra, men godt nok til å kvalifisere meg til Atlanta, som var det viktigaste. Langspelet var ikkje der det skulle vere, det vart mykje ute i roughen. Eg var ikkje så stressa med tanke på å bli topp 30, men å ha det svart på kvitt skader ikkje.

22-åringen startar den avsluttande turneringa av PGA-sesongen 2019/20 på par fordi han ligg på 27.-plass på sesongrankinga. Jo betre ein er på rankinga, jo fleire slag startar ein under par. Leiande Dustin Johnson starta ti slag under par.

Positiv

– Eg skjønner at FedEx (sponsoren for sluttspelet) gjer det sånn når dei har spytta inn så mykje pengar som dei har gjort. Dustin har spelt bra i det siste, så det at han startar eit par slag føre er ikkje ufortent.

Det at Oslo-guten startar med dårlegast utgangspunkt av dei på startlista, trur han berre er positivt.

– Speler eg bra, veit eg at eg klatrar på listene. Eg må få momentum og klare å forbetre nærspelet og puttinga. Ender eg topp 15, er det ganske bra.

Opp til 15.-plassen før turneringa startar er det tre slag.

– Det å starte bakfrå og jage er ein mentalitet som eg kan trivast med. Eg har ikkje noko å tape og kan berre angripe.

Enorme pengepremiar

– Kva har du brukt pengane på denne sesongen? Det har jo vore ein utbytterik sesong.

– Eg har brukt noko av pengane på hus i Oklahoma, men elles har eg ikkje brukt så mykje, seier 22-åringen.

Det at Hovland òg skal spele turneringa i Atlanta i helga, gjer at han neste år får automatisk innpass i ei rekkje turneringar.

På'n igjen umiddelbart

Hovland rekk ikkje å slappe av særleg lenge, sjølv om den unormale PGA-sesongen har vart i eit år. Allereie om to veker, frå 20. september, startar US Open i New York. Neste helg startar PGA-sesongen 2020/21.

Etter helgas turnering blir det ei frihelg før han reiser til «The Apple».

– Då skal eg trene litt og henge med gutane på Oklahoma-laget. Det blir nok noko å gjere, men eg skal få klart å slappe av litt og.

Har trua på Hovland-byks

Heile helgas turnering blir vist på Eurosport. Den tidlegare proffgolferen Henrik Bjørnstad skal kommentere turneringa. Han har trua på Hovland-show i Atlanta.

– Eg tenkjer at ei plassering blant dei ti beste er realistisk for Hovland. Ein del av gutane som har kome heile vegen no byrjar nok å bli litt fornøgde med sesongen, Viktor er ikkje éin av dei. Han er svolten på meir. Bana passar Viktor veldig godt, seier Bjørnstad ivrig og held fram:

– Det viktigaste på denne bana, er å treffe mange fairways. Den krevjande Bermuda-roughen er tjukk og ein greier rett og slett ikkje heva seg i toppen viss ein ligg for ofte i denne roughen, i alle fall ikkje når ein startar mange slag bak som er Hovlands tilfelle denne veka.

Per Haugsrud er den andre kommentatoren. Også han har tru på Viktor.

– Bana passar Viktor som hand i hanske. På dei siste hola er utslaga uhyre viktig. Eit realistisk resultat er rundt ein 10.-plass.

– Viktor har prestert utruleg bra i år og det er kult å sjå at han er blant dei beste i verda. Eg er ikkje overraska, seier proffgolfar Kristoffer Ventura til NTB.

(©NPK)