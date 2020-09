NFF utsette avgjerd om cupen

sport

Det opplyser konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund til NTB fredag.

Tidlegare denne veka varsla han i eit intervju med Aftenposten at dersom ikkje noko uventa oppstod, ville det koma ei avklaring før helga.

– Sidan då har vi hatt eit styremøte, og avgjerda vart utsett til neste onsdag. Då kjem det ei avgjerd, seier Fisketjønn til NTB.

Alternative scenario

Koronasituasjonen har skapt trøbbel for gjennomføringa av fotballsesongen på alle nivå. Så langt har ein heller ikkje kome i gang med dei ordinære rundane i cupen.

NFF har jobba med fleire alternative scenario for å få kåra ein cupmeister i 2020-sesongen. Eitt av dei mest aktuelle har den siste tida vore å spele NM berre for dei 32 laga i dei to øvste divisjonane på herresida.

Breiddefotballen ventar framleis på grønt lys frå styresmaktene for oppstart av normale treningar og kampaktivitet. Ei avklaring rundt dette kjem tidlegast midt i september, og dermed tyder lite på at laga frå 3. divisjon og nedover er aktuelle for cupspel.

Vurderer avlysing

Som følgje av det sannsynlege fråværet til oskeladdane er det frå fleire hald teke til orde for at cupen bør skrotast. Det skal vere eitt av alternativa NFF vurderer.

Konkurransedirektør Fisketjønn har samtidig vore tydeleg på at det sit langt inne å ta den avgjerda, all den tid andre verdskrigen så langt er det einaste som har ført til avlysing av turneringa sidan oppstarten i 1902.

Dersom NFF fell ned på at cupen skal gjennomførast i forenkla utgåve i haust, må det i tillegg finnast plass til kampane på ei allereie tett og uføreseieleg terminliste. Koronapandemien kan teoretisk sett skape problem for gjennomføringa av seriespelet i månadene som kjem.

