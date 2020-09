Ruud sikra millionpremie i US Open – jagar nye 800.000 laurdag

sport

Det har vore utbytterike dagar for den norske tennisstjerna i New York. På to kampar i US Open har han spelt inn 1.467.000 kroner.

Blir det ny siger mot italienske Matteo Berrettini i tredje runde kan han plusse på ytterlegare 783.000 kroner til utbetalinga frå arrangøren.

21-åringen sikra seg 550.000 kroner berre ved å entre banen i første runde. Der sikra sigeren mot Makenzie McDonald (USA) nye 350.000 kroner inn på kontoen. Etter å ha slått finske Emil Ruusuvuori torsdag, er Ruud klar for tredje runde.

Laurdag møter det norske tennishåpet italienske Berrettini, ranka som nummer åtte i verda, i tredje runde. Til NTB seier Ruud at det blir ein av dei tøffaste kampane hans i karrieren.

– Eg spelte mot han i Roland Garros i fjor og vann. Det var sannsynlegvis ein av dei betre kampane mine i karrieren. Eg har gode minne frå å spele mot Berrettini, men det blir ein heilt annan match laurdag, seier Ruud.

– Berrettini tok seg til semifinalen i US Open i fjor og er sjølvsagt storfavoritt. Han er inne blant dei ti beste spelarane i verda, så han har god sjølvtillit. Det blir absolutt ein av dei tøffaste motstandarane så langt i karrieren. Men eg gler meg, held nordmannen fram.

Dersom Ruud gjentek bedrifta frå Roland Garros er han sikra 2.250.000 kroner i premiepengar. Sjølv i ei krisetid har arrangøren makta å halde oppe 95 prosent av premiepengebudsjettet frå i fjor. Vinnaren i single for menn og kvinner får heile 26,5 millionar kroner kvar.

Ruud ligg på 37.-plass på verdsrankinga.

