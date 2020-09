Warholm snusa på verdsrekorden – vart månadens utøvar

sport

Det opplyser forbundet i sosiale medium fredag.

Warholm var berre ni hundredelar unna verdsrekorden på 400 meter hekk under Diamond League-stemnet i Stockholm 23. august. 24-åringen vart klokka inn til 46,87. Det vart naturleg nok lagt merke til.

Amerikanske Kevin Youngs verdsrekord frå OL i Barcelona i 1992 lyder på 46,78.

Det er friidrettsfansen som har stemt fram og kåra månadens utøvar. På kvinnesida gjekk den sveitsiske sprintaren Ajla del Ponte av med sigeren. Ho vann 100-meteren i Monaco på tida 11,16.

Vurdert grundig

Onsdag varsla Karsten Warholm at han spring 400 meter hekk under eit internasjonalt stemne i tsjekkiske Ostrava kommande tysdag. Der får han ein ny sjanse til å angripe verdsrekorden. I Stockholm sparka Warholm i den siste hekken og tapte noko fart inn mot mål.

– Det har igjen vore ei grundig vurdering før denne avgjerda har vorte teken. Vi ser at det er mogleg å få gjennomført dette i samsvar med alle råd som er gitt av helsestyresmaktene, og då ønskjer eg å stille til start på dette løpet, sa Warholm om Tsjekkia-starten.

Han opplyste vidare at det er uvisst om det blir fleire startar etter løpet i Ostrava.

NM-endring

Tidlegare har det vore kommunisert at Warholm òg er høgaktuell for å springe Diamond League-stemnet i Roma 17. september. Seinast tysdag sa toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til NTB at hekkestjerna «mest sannsynleg» stiller i den italienske hovudstaden.

Dagen etter ville likevel ikkje Warholm-leiren stadfeste at det blir deltaking der.

Onsdag vart det òg kjent at programmet for friidretts-NM i Bergen 18. til 20. september blir endra. Forsøka og finalen på Warholms spesialdistanse 400 meter hekk er flytta til laurdag og søndag. Det opnar for at stjerna kan delta òg der.

