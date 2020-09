Boasson Hagen om munnbindrefsen: – Får håpe folk er friske

sport

TV-bilete har vist at tilskodarane kjem tett opp til utøvarane òg under denne utgåva av touren, og det er slett ikkje alle som bruker munnbind. Det meiner mange er kritikkverdig.

Dei er redd det kan ende med at nokon av dei blir smitta av ein person med covid-19-viruset i seg.

– Det er ikkje så mykje vi får gjort, men det er synd at ikkje alle respekterer tilrådinga om bruk av munnbind. Eg får håpe at dei som møte opp er friske, sa Boasson Hagen til NTB under kviledagen i rittet måndag.

NTT-proffen ønskjer ikkje å vere for streng med publikum heller.

– Det er lenge sidan det har vore sykkelløp, og eg skjønner at folk er lystne på å komme å heie. Det er bra at interessa for sporten er høg, men eg håpar at det ikkje bidreg til å auke smitten. Vi ønskjer ikkje å vere bidragsytarar til det, og eg håpar og trur at vi skal vere i stand til å komme oss til Paris.

Testa

Til liks med resten av dei attståande ryttarane i årets Tour de France-utgåve, vart Boasson Hagen testa for covid-19-viruset måndag.

– Eg har hatt ein avslappande dag, fått teke covid-19-testen og sykla ein liten tur. Då er det berre å nyte dagen og slappe av vidare, sa 33-åringen.

Han fortel om likskapar og forskjellar om ein samanliknar årets tour med fjorårets.

– Det er ganske annleis samtidig som det er mykje nytt. Vi syklar og konkurrerer stort sett på same måte som tidlegare. Det er strenge reglar med tanke på avstandar og bruk av ansiktsmasker, men sjølve sykkelløpet er likt. Det er mindre presse og mindre oppstyr, og det er for så vidt dumt. Men det er bra at vi får gjennomført rittet, at det i det heile er mogleg. Vi får berre håpe at det ikkje utviklar seg nokon problem. Vi vil ikkje ha noka smittespreiing.

Bitter

Den norske sykkelveteranen var nær sigeren under den sjuande etappen på fredag. Han vart berre slått av belgiaren Wout Van Aert.

– Det var ergerleg å bli slått på mållinja, men eg må vere fornøgd med å vere med til slutten, og det var heller ingen dårleg mann eg vart slått av. Han er ekstremt sterk. Det er alltid bittert å tape på dette viset, men det er lite å få gjort noko med. Eg må jobbe på vidare og prøve å få ein siger på touren. Det er det som er målet.

– Har du sett deg ut nokon etappe?

– Det kan vere fleire moglegheiter i veka som kjem. Det kan vere snakk om både brot og ein eventuell spurt. Neste veke blir det tøffare med mange fjelletappar.

Alt tyder på at Boasson Hagen får spurtsjansar i dagane som kjem. Den sterkaste mannen til NTT-laget i avslutningane, italienske Giacomo Nizzolo, braut Tour de France nyleg.

– Kven vinn årets Tour de France?

– Eg tippar Primoz Roglic. Han verkar veldig solid og har eit sterkt lag rundt seg.

