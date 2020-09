Homofil Steinkjer-trenar hylla av klubben

sport

Austmo har ansvaret for G14-laget til Steinkjer, ein jobb han fekk like etter at han stod fram som homofil i sosiale medium. Søndag hylla klubben han då seriekampen mot Trond gjekk av stabelen, skriv Trønder-avisa.

Spelarane bar regnboge-armbind, eit regnbogeflagg vaia over banen og Austmo fekk ein blomsterbukett for openheita si. Noko av det første han gjorde då han vart trenar i klubben var å fortelje om legninga si og trekke fram dei sju skeive boda i fotballen, som Norges Fotballforbund (NFF) har laga.

– Jon Espen har teke laget med storm. Han har fokusert veldig på det med gode haldningar, nemleg at fotballen skal vere for alle – det uansett hudfarge, religion og seksuell legning, seier medtrenar Kjetil Mollan til Trønder-avisa.

Til VG seier Austmo at han vart rørt av gesten.

– Det var rørande. Då det skjedde tenkte eg automatisk tilbake til då det ikkje var så veldig greitt for min eigen del. Men akkurat i den augneblinken, hadde eg ein heil gjeng med flotte spelarar, trenarar, føresette, og ein klubb som går i front, rundt meg. Det synest eg var veldig fint.

(©NPK)