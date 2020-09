Hovland med god dag i PGA-tourmeisterskapen

sport

Han starta dagen på totalt to under par på 22.-plass. Etter ti spelte hol søndag hadde han gått ti hol på totalt minus éin under par.

Hovland opna med ein bogey på hol 1. Då var han uheldig og hamna i bunkeren. Allereie etter det tredje holet hadde han jamna seg ut på par etter ein birdie. Den neste birdien kom på hol åtte, og det var då han skvatt eit par plassar opp på resultatlista.

Nordmannen fekk fleire moglegheiter til birdie, men hadde ikkje marginane på si side. Par på dei sju følgjande hola var ikkje nok til at han avanserte på resultatlista.

– Eg hadde fleire sjansar i dag enn eg hadde dei andre dagane. Så det vart ein betre skår, men eg følar det kunne ha vorte eit par slag betre. Det var positivt, men eg slår ikkje på den måten eg vil slå på, sa Hovland til Eurosport etter runden.

Den andre birdien for dagen kom på hol 16, men ein bogey på neste hol øydela for ei god avslutning på runden. På 18. og siste hol var Hovland nær ein eagle – to slag under par – men ballen rulla rundt holkanten og bort.

Hovland avslutta dermed runden på søndag to under par og ligg på fire under par på ein førebels 21.-plass. Han har til dømes to slag opp til 18.-plass og tre slag opp til 12.-plass.

Måndag er siste moglegheit til å avslutte sesongen på ein god måte.

– Eg skal byggje vidare på det gode spelet søndag og avslutte på ein fin måte, seier Hovland.

(©NPK)