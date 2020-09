McEnroe: – Djokovic får slemming-stempelet for godt no

sport

Storfavoritt Djokovic vart kasta på hovudet ut av US Open etter at han i ein frustrasjon slo ein ball rett i halsen til ein linjedommar. Slaget var utilsikta, men reglane er likevel krystallklare: Djokovic vart diskvalifisert på staden.

Djokovic har seinare lagt seg flat og sagt unnskyld, men på banen krangla han med dommaren om avgjerda og hevda det var ein overreaksjon. – Ho må ikkje eingong på sjukehus, sa han om linjedommaren.

– Presset tok han, trur eg. Eg trur det har skjedd mykje både på og utanfor bana. Det har så klart påverka han, og uansett om han liker det eller ikkje, kjem han til å vere den slemme resten av karrieren. Det blir spennande å sjå korleis han handterer det, seier legenda John McEnroe til ESPN.

– Må omfamne rolla

McEnroe veit kva han snakkar om, han har vorte kasta ut av mang ei turnering. I 1990 vart han kasta ut av Grand Slam-turneringa Australian Open for verbal mishandling av dommaren.

– Eg trur ikkje at han ikkje kan komme tilbake. Viss han omfamnar denne rolla, trur eg han kan slå tilbake. Han jaktar historie og prøver å passere Rafael Nadal og Roger Federer. Han er yngre og har mykje som går hans veg, men denne flekken blir han ikkje kvitt, seier McEnroe.

Trass i slemming-stempelet, vann McEnroe sju Grand Slam-titlar i karrieren sin.

Korona-problem

Ein som har vore i same situasjon som Djokovic, er 21-åringen Denis Sjapovalov, som søndag tok seg vidare i US Open. Han trefte ein dommar med eit frustrert slag i Davis Cup i 2017.

– Det er berre veldig synd for alle involverte. Eg har vore i den situasjonen, så eg veit korleis Novak har det. Det er klart han ikkje meinte å treffe henne. Takk og lov for at ho har det bra, det kunne ha gått veldig, veldig dårleg, seier Sjapovalov.

Djokovic har vore i hardt vêr tidlegare i år òg, etter at han arrangerte ei oppvisningsturnering midt i koronatida. Det medførte smittespreiing og Djokovic fekk hard kritikk.

(©NPK)