Moldes meisterligakamp i det blå: – Forverrar ting for oss

I samsvar med trekkinga av den tredje kvalifiseringsrunden i Meisterligaen skal Molde møte Qarabag på bortebane tysdag 15. eller onsdag 16. september. Nett no er det likevel tvilsamt om kampen kan spelast som oppsett.

I og med at Aserbajdsjan ligg utanfor Schengen-området utløyser nemleg reisa dit ti dagars karantene for Molde-leiren etter heimkomst til Noreg. I denne perioden kan det verken trenast eller spelast kampar.

I så fall må klubben få utsett to seriekampar. Dersom ikkje norske styresmakter gir Molde eit unntak frå dei overordna nasjonale karantereglane kan enden på visa bli at Molde må spele kampen i eit nøytralt tredjeland.

Ei dryg veke før kampen er det inga avklaring i saka. Det skaper trøbbel for dei involverte.

– Det gjer det veldig vanskeleg for oss. Vi må ha bestilt både fly og hotell. Full pakke. Det forverrar ting for oss, og ventinga gjer det heilt sikkert ikkje billegare, seier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til NTB.

Kan ikkje reise

Han håpar no at ei avklaring rundt kvar kampen kan spelast kjem «relativt fort».

– Det bør eigentleg komme i løpet av i dag eller i morgon, seier Stavrum måndag morgon, vel vitande om at tida byrjar å bli knapp.

Både Det europeiske fotballforbundet, Norges Fotballforbund og Qarabag er involvert i diskusjonane som no går føre seg. Blir kampen flytta til nøytral grunn er Polen, Kypros, Hellas og Ungarn truleg alternativa.

I så fall fell heimebanefordelen bort for Qarabag. Molde-direktør Stavrum vedgår at nettopp det openbert vil vere ein fordel for laget han representerer, men understrekar at Molde-leiren ikkje har nokon motvilje mot å ta turen til Aserbajdsjan.

– Det er ikkje sånn at vi ikkje vil reise dit. Vi kan ikkje reise dit, seier Stavrum og viser til karantenereglane.

Spelarane upåvirket

Han er samtidig ikkje bekymra for at ventetida som no har oppstått vil påverke hovudpersonane før den viktige kampen.

– Vi førebur oss som om det blir kamp. Dette har ikkje så mykje å seie for spelarane. Det er apparatet rundt det blir vanskeleg for, seier Stavrum.

Dersom kampen skulle ende opp med å bli spelt i Ungarn, vil òg det utløyse karantene for Molde-spelarane. Samtidig vil karanteneopplegget vere forenkla, all den tid Ungarn ligg innanfor Schengen.

I praksis vil det seie at Molde-spelarane må avleggje to virustestar med fem dagars mellomrom etter heimkomst til Noreg. Føresett at den første er negativ, kan laget trene og spele kampar medan dei ventar på neste test. På fritida må spelarane likevel vere i karantene.

Molde er sett opp med ligakampar mot Vålerenga på bortebane 19. september og Sandefjord på heimebane 26. september. Desse kampane står i fare dersom laget må reise til Aserbajdsjan utan noka form for unntak ved heimkomst.

