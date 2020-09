Ny rapport: Etterlyser heltehistorier i kampen mot rasisme

sport

Måndag overleverte utvalet, som har vore leidd av Marco Elsafadi, rapporten sin til kulturminister Abid Raja (V) og idrettspresident Berit Kjøll.

Konklusjonane er samanfatta i fem punkt. Eitt av dei handlar om haldningsarbeid. Der håpar utvalet å få store idrettsnamn på banen, som kan stå fram og setje foten ned for all form for diskriminering.

– Vi har tru på å vere synlege og på rollemodellar. Vi kan ikkje påleggje nokon dette, men vi etterlyser store heltar i heile idrettsrørsla som kan stå fram med ulike historier som kan danne grunnlag for korleis vi skal gjere dette, sa utvalsmedlem Yngvar Andersen.

– Det vanskelegaste er sjølvsagt å finne nokon som er godt vaksne, kanskje eit stort idol, og som har vore i tallause garderobar og overhøyrt både rasisme og andre former for diskriminering og som kan seie «eg har høyrd på dette i 30 år. No er det stopp. No seier eg ifrå neste gong», la han til.

Klart regelverk

I rapporten peikar òg utvalet på behovet for ein kanal der dei som blir utsett for eller registrerer rasisme, kan varsle. Vidare blir det mellom anna teke til orde for aktiv rekruttering av personar med minoritetsbakgrunn som styremedlemmer, tilsette, trenarar og leiarar.

Utvalet meir enn antydar at mangelen på mangfald har bidrege til at idretten ikkje har vore flink nok til å fange opp, handtere og førebyggje rasisme.

I dei to siste hovudpunkta i rapporten peikar utvalet på behovet for eit klart regelverk og større kunnskap om rasisme.

Kulturminister Abid Raja seier det kviler eit tungt ansvar på idretten med omsyn til å ta tak i utfordringane utvalet peikar på.

– Eg som idrettsminister har ei klar forventning om at desse utfordringane skal følgjast opp, sa statsråden og la til at han vil vere utolmodig i oppfølginga av arbeidet som no er gjort.

Tek utfordringa

Idrettspresident Kjøll er tydeleg på at ho er førebudd på å ta det ansvaret som no blir lagt på henne og Norges idrettsforbund.

– Vi skal ta vår del av ansvaret. Rapporten gir tydelege og gode råd og peikar på ei rekkje utfordringar i norsk idrett. Vi skal verkeleg bli betre, sa ho måndag.

– Rasisme øydelegg for idrettsglede. Alle har eit ansvar for å reagere når dei høyrer eller ser rasisme, la ho til.

Allereie i slutten av denne månaden kjem ein rettleiar utarbeidd for idretten. Den skal gjere det lettare å handtere rasismesaker når dei oppstår.

Norges idrettsforbund jobbar òg med ei kartlegging som skal gi meir kunnskap om rasisme i norsk idrett.

Utvalet som står bak rapporten på måndag har bestått av Grace Bullen, Daniel Hatland, Ezinne Okparaebo, Yngvar Andersen, Siri Nilminie Avlesen-Østli, Magne Brekke, Håvard Øvregård, Marcela Montserrat Fonesca Bustos, Prisca Bruno Massao og leiar Marco Elsafadi.

