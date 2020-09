OL-topp: Tokyo-leikane blir arrangerte neste år med eller utan korona

sport

– OL kjem til å bli arrangert med eller utan korona. Leikane startar 23. juli neste år, slår John Coates, IOK-topp og leiar av koordinasjonskomiteen for Tokyo-OL, fast.

Fleire har uttrykt skepsis til om OL kan arrangerast i Tokyo neste år, etter at leikane vart utsette på grunn av koronapandemien. IOK har òg erkjent at ein vaksine truleg ikkje er nok utbreidd til å lette på smittevernet allereie sommaren 2021.

I helga rykte òg den norske kongen ut og åtvara mot at leikane kan bli avlyst. Kong Harald var norsk flaggberar sist OL vart arrangert i Tokyo og trur ikkje det blir noko OL neste år. Han har heller ikkje tru på eit OL utan publikum.

– Dei kan ikkje gjere det, veit du. Verken for deltakarane eller stemninga. Det blir heilt tomt, sa kongen i samtale med Karsten Warholm og trenar Leif Olav Alnes i ei NRK-sending.

Coates meiner derimot leikane får eit viktig tema.

– Leikane kjem til å bli oppbyggingsleikane etter øydeleggingar som ein tsunami. Dette skal vere leikane som overvann covid, lyset i enden av tunnelen, seier Coates.

Japanske styresmakter har gjort det klart at OL ikkje kan utsetjast utover 2021. Meiningsmålingar i Japan viser at berre ein av fire vil at leikane skal finne stad neste år.

