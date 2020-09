Tsjekkisk TV: Warholm fekk Bolt-behandling før verdsrekordangrep

sport

Warholm stadfesta førre veke at han stiller til start på spesialdistansen 400 meter hekk i det internasjonale Golden Spike-stemnet i Ostrava tysdag. Allereie søndag landa han i Tsjekkia saman med trenar Leif Olav Alnes.

At den norske superstjerna har vore sterkt ønskt på deltakarlista, er det liten tvil om. Ikkje berre har arrangøren plassert Warholms løp til slutt i programmet – som klimaks i stemnet. Sunnmøringen skal òg ha vorte henta til Tsjekkia i privatfly, ifølgje den tsjekkiske allmennkringkastaren Česká televize.

TV-kanalen melder vidare at sprintkongen Usain Bolt er den einaste som tidlegare har fått privatfly-transport til Ostrava-stemnet.

– Det er alltid stort å bli samanlikna med Usain Bolt. Han er mykje betre enn meg. Eg set verkeleg pris på det, seier Warholm ifølgje Česká televize.

Storform

Det blir bygd opp til eit angrep på Kevin Youngs verdsrekord i Ostrava tysdag. Under OL i Barcelona i 1992 sprang amerikanaren på 46,78. I Stockholm nyleg klokka Warholm inn til 46,87 etter å ha sparka i den siste hekken og mista fart på dei siste meterane.

Warholm er offensiv føre oppgåva på tysdag.

– Eg føler meg i strålande form. Alt har gått veldig bra så langt, og vi har hatt ein flott flytur. Vêret blir òg betre. Eg skal gi maks igjen, sa han etter at han kom til Ostrava søndag ifølgje nettsidene frå arrangøren.

Så langt har tomme tribunar vore hovudregelen for friidrettseliten i det som har vorte ein sesong heilt utanom det vanlege. Slik blir det ikkje denne gongen.

– Eg høyrer at det kjem tilskodarar, og det er det som gler meg mest, sa Warholm.

Ti sonar for publikum

Arrangørane i Tsjekkia har fått løyve til å sleppe 5000 friidrettsfans inn gjennom portane tysdag. Føresetnaden er at arenaen blir delt opp i ti soner, der det er klare avgrensingar på kor mange som kan opphalde seg samtidig.

Vêrmeldingane tyder på ein solfylt tysdag i Ostrava, noko som skulle love godt for arrangementet og Warholms moglegheiter til å utfordre Young-rekorden.

Stemnet i Tsjekkia skulle i utgangspunktet ha vore avvikla i mai, men vart då utsett som følgje av virussituasjonen. Tysdag er det gitt grønt lys frå alle nødvendige hald. Av resten av høgdepunkta peikar stavkonkurransen seg ut, der regjerande olympisk meister Thiago Braz møte mellom anna Sam Kendricks og Renaud Lavillenie.

Roma eller NM neste?

Kva Karsten Warholms sesong bringar etter Ostrava-starten på tysdag, er meir uvisst. Førre veke opplyste teamet rundt friidrettsstjerna at det inntil vidare ikkje er plotta inn fleire konkurransar på kalenderen.

Tidlegare har det vore kommunisert at Warholm er høgaktuell for å springe Diamond League-stemnet i Roma 17. september. Nyleg sa toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til NTB at hekkestjerna «mest sannsynleg» stiller i den italienske hovudstaden.

Førre veke vart det òg kjent at programmet for friidretts-NM i Bergen 18. til 20. september er endra. Forsøka og finalen på 400 meter hekk er mellom anna flytta til laurdag og søndag.

Det opnar for at Warholm kan delta òg der, òg om han spring i Roma eit par dagar før.

(©NPK)