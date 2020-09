Hegerberg mistar profilert lagvenninne – Bronze returnerer til City

sport

Høgrebackens Lyon-exit til fordel for Manchester City kjem i kjølvatnet av at kontrakten hennar gjekk ut i sommar. Bronze har òg tidlegare spelt for Manchester City (2014-2017), men signerte for tre år sidan ein treårskontrakt med Ada Hegerbergs Lyon.

No returnerer den engelske stjerna til gamleklubben. 28-åringen har signert ein toårskontrakt, opplyser klubben.

Etter overgangen til Frankrike har ho mellom anna vunne meisterligaen tre gonger. I 2018 kåra BBC Bronze til årets spelar i verda, medan ho året etter var blant dei nominerte til Ballon d'or.

Den engelske landslagsspelaren har òg vunne den engelske spelarforeininga PFAs pris for beste engelske kvinnelege fotballspelar to gonger (2014 og 2017). Under VM i 2017 vart ho teken ut på All Star-laget, etter at England rauk i semifinalen mot Nederland.

Manchester City vart nummer to i den engelske eliteserien førre sesong.

