Hovland på 20.-plass i PGA-tourmeisterskapen etter middels sisterunde

For den plasseringa får Hovland med seg ein sjekk på 505.000 dollar – eller 4,5 millionar kroner – i premiepengar. Dustin Johnson vann turneringa og sikra seg dermed 133,5 millionar kroner.

22 år gamle Hovland spelte lenge ein veldig jamn sisterunde og gjekk dei første seks hola på par før han slo til med ein birdie på det sjuande holet.

Han slo mange gode utslag, men hadde ein noko rufsete dag med puttaren. Marginane var ikkje på Hovlands side, utan at han gjorde seg bort av den grunn. Etter ein bogey på hol 14, ein birdie på hol 16 og ein ny bogey på hol 18 enda han dagen på 70 slag.

Ei særleg sur oppleving vart det på siste hol, der Hovland bomma hårfint på ein birdieputt og klarte å ende opp med bogey. Totalt enda Hovland turneringa, som er den siste i golfsesongen, på fire slag under par etter rundesiffera 69, 69, 68 og 70.

Det er dei 30 beste spelarane på PGA-touren gjennom sesongen som får spele PGA-tourmeisterskapen i Atlanta, Georgia. Og best av dei var Dustin Johnson, som hadde med seg ei leiing på fem slag inn i den siste runden.

Amerikanaren heldt unna for sine argaste konkurrentar, Justin Thomas og Xander Schauffele, med margin på tre slag og kunne til slutt juble for sigeren. Johnson gjekk turneringa på 21 slag under par.

