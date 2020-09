Jakob Ingebrigtsen påmeld til fem NM-øvingar

sport

Påmeldingsfristen til meisterskapen går ut ved midnatt tysdag, men Ingebrigtsen-brørne er allereie påmelde til ei rekkje distansar.

Jakob Ingebrigtsen står på lista over aktuelle deltakarar både på 800 meter, 1500 meter, 5000 meter, 10 000 meter og 3000 meter hinder. 19-åringen vil openbert ikkje bli å sjå på alle.

Storebror Filip er påmeld på 800 meter, 1500 meter og 5000 meter, medan eldstebror Henrik så langt ikkje figurerer på listene.

Karsten Warholm er på si side påmeld både på 400 meter og spesialdistansen 400 meter hekk.

NM-deltakinga til Noregs aller største friidrettsstjerner kan bli påverka av om dei òg spring det kommande Diamond League-stemnet i Roma. Det blir arrangert torsdag 17. september, dagen før NM blir innleia på Fana stadion.

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund sa nyleg til NTB at Vladimir Vukicevic, Amalie Iuel, Hedda Hynne, Karsten Warholm og dessutan Jakob og Filip Ingebrigtsen er aktuelle for å delta i den italienske hovudstaden.

Deltaking i Roma utløyser samtidig karantene ved heimkomst til Noreg. Det betyr i praksis at Ingebrigtsen-brørne og resten av dei norske profilane må virustestast umiddelbart etter at dei er tilbake på norsk jord. Føresett at testen er negativ, kan dei konkurrere i NM, men må halde seg i fritidskarantene i vente på ein ny test fem dagar etterpå.

Nyleg vart det kjent at NM-programmet er endra slik at eventuelle Roma-fararar òg skal kunne springe på Fana stadion. Mellom anna er Karsten Warholms spesialdistanse 400 meter hekk flytta til laurdag og søndag.

Det er òg vedteke at utøvarar som eventuelt spring i Roma vil få direkteplass i finalen på 1500 meter. Forsøket på distansen går fredag, medan det er finale laurdag.

