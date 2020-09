Maren Lundby fekk omsider verdscuptrofeet

sport

Først seks månader etter at Lundby kunne innkassere den tredje strake samanlagtsigeren sin i verdscupen, fekk skihopparen trofeet som bevis for nettopp det.

I utgangspunktet skulle verdscuptrofeet vorte delt ut under avslutninga i russiske Tsjajkovskij, men koronautbrotet gjorde at sesongen vart stoppa under Raw Air i mars.

Dermed skulle krystallkula sendast frå Russland til Noreg, men det gjekk ikkje heilt etter planen.

Ein stad i postgangen vart trofeet nemleg knust, og dermed måtte Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestille eit heilt nytt eit. Og først tysdag vart det overlevert Lundby i samband med eit hopparrangement på Lillehammer.

– Det er på tide, då. Men det er betre å få han seint enn aldri, seier Lundby til NTB.

(©NPK)