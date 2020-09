Molde får ikkje karanteneunntak – må spele Meisterliga på nøytral grunn

sport

Det stadfestar kulturminister Abid Raja (V) til NTB tysdag.

– Det vil dessverre ikkje vere mogleg å få til ei avklaring av eit eventuelt unntak før Moldes kamp mot Qarabag. Eg har derfor gitt beskjed til NFF og Molde om at ei avklaring i regjeringa ikkje vil vera klar før i slutten av neste veke, og at dei må planleggje aktiviteten sin ut frå dette, seier statsråden.

– Det vil seie at dei må planleggje for å spele kamp på nøytral grunn i samsvar med Uefas avgjerder, legg han til.

I samsvar med trekkinga av den tredje kvalifiseringsrunden i Meisterligaen skal Molde møte Qarabag på bortebane i Aserbajdsjan tysdag 15. eller onsdag 16. september.

I og med at Aserbajdsjan ligg utanfor Schengen-området utløyser reisa dit ti dagars karantene for Molde-spelarane etter heimkomst til Noreg. I denne perioden kan det verken trenast eller blir spelt kampar. I så fall må klubben få utsett to seriekampar.

No blir Meisterligakampen flytta.

Polen?

Det stadfestar òg NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn overfor NTB.

– Skal ein følgje dei avgjerdene som er lagt til grunn av Uefa, må kampen flyttast til ein annan stad, seier han.

Både Det europeiske fotballforbundet, Norges Fotballforbund og Qarabag har vore involvert i diskusjonane i saka.

Uefa har inngått avtalar med Polen, Kypros, Hellas og Ungarn med tanke på gjennomføring av kampar som må spelast på nøytral grunn. Alt tyder på at Molde-kampen går i eitt av desse landa.

– Første fase no er å sjå på dei fire landa. Samtidig er det heimelaget Qarabag som skal leie an i prosessen, seier NFF-direktør Fisketjønn.

Må i karantene

Dersom kampen skulle ende opp med å bli spelt eksempelvis i Ungarn, vil òg det utløyse karantene for Molde-spelarane ved heimkomst. Samtidig vil karanteneopplegget vere forenkla, all den tid Ungarn ligg innanfor Schengen.

I praksis vil det seie at Molde-spelarane må avleggje to virustestar med fem dagars mellomrom etter heimkomst til Noreg. Føresett at den første er negativ, kan laget trene og spele kampar i vente på den nesten. På fritida må likevel spelarane vere i karantene.

Molde er sett opp med ligakampar mot Vålerenga på bortebane 19. september og Sandefjord på heimebane 26. september. Desse kampane ville ha måtte bli flytta dersom laget skulle reist til Aserbajdsjan utan noka form for unntak ved heimkomst.

