Premier League-stjerne kjøpte seg inn i den mest miljøvennlege klubben i verda

Det er klubben sjølv som stadfestar at spanjolen no har gått tungt inn på eigarsida.

Forest Green Rovers, som held til på fjerde nivå i engelsk fotball, er ifølgje BBC anerkjent av både FN og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) som den mest miljøvennlege fotballklubben i verda.

Klubben vart i 2017 karbonnøytral og går for vegansk kosthald.

Arsenal-spelar Bellerin er òg kjend for sitt engasjement for miljøet. Nyleg samla han inn pengar for å plante 60.000 friske tre i regnskogen i Amazonas.

Som ledd i engasjementet i Forest Green Rovers skal forsvarsspelaren jobbe for at miljøspørsmålet i større grad hamnar på dagsordenen blant klubbar, ligaer og supporterar i engelsk fotball.

– Det er viktig at eg investerer i ting som eg føler sterkt for, og eg er entusiastisk når det gjeld å bidra til at fotballen går i ei meir berekraftig retning, seier Bellerin.

Han vart først kjend med Forest Green Rovers då klubben møtte Arsenal til treningskamp i 2014.

– Då eg spelte mot Forest Green Rovers den gongen, var det einaste eg visste om dei at dei heldt til langt frå London. Etter kvart som eg har fått vite meir om klubben og arbeidet deira, visste eg at eg ville møte dei og bli del av det, seier Bellerin til BBC.

Forest Green Rovers held til i Gloucestershire.

