Viruset utset oppstarten av meisterligaeventyret til Stavanger Oilers

Det stadfestar turneringsleiinga i ei pressemelding tysdag. No blir det teke sikte på å starte kampaktiviteten midt i november.

Årsaka til utsetjinga er utfordringane koronapandemien skaper rundt avvikling av kampar og moglegheita laga har til å flytte seg rundt i Europa.

Frå før er det vedteke at det tidlegare nytta turneringsformatet med eit innleiande gruppespel blir skrota kommande sesong. I staden skal det spelast utslagskampar frå start av.

Stavanger møter Rögle til dobbeltkamp i 16.-delsfinalane. Den første kampen skulle vore spelt i Noreg 7. oktober, med retur på svensk jord seks dagar deretter.

For å komprimere speleskjemaet, blir det no lagt opp til at dei to kampane i kvar utslagsrunde skal spelast dei etterfølgjande dagane. Det betyr i praksis at Stavanger og Rögle møtest både 17. og 18. november. Klubben med best ranking får heimebane i begge oppgjera.

Løysinga med to etterfølgjande kampar blir nytta både i 16.-delsfinalane og åttedelsfinalane. Frå kvartfinalen går ein tilbake til den tidlegare oppsette modellen med heime- og bortekampar i heimlandet til klubbane.

Avgjerda om utsetjing og endring av turneringsformatet vart teke på ein ekstraordinær videokonferanse i turneringsleiinga tysdag.

Datoane for rundane ser slik ut:

* 16-delsfinalar: 17. og 18 november

* Åttedelsfinalar: 24. og 25. november

* Kvartfinalar: 8./9. desember (første kamp) og 15. desember (andre kamp)

* Semifinalar: 2./6. januar (første kamp) og 12./13. januar (andre kamp)

* Finale: 9. februar

