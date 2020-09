Friidrettsforbundet utset NM-avgjerd – meisterskapen kan framleis ryke

sport

Det opplyser Norges Friidrettsforbund i ei pressemelding torsdag kveld.

«Styret i Norges Friidrettsforbund skal ha eit nytt møte måndag for å drøfte om det blir NM i friidrett i Bergen 18. til 20. september», heiter det der.

Vidare blir det opplyst at det ikkje blir aktuelt å flytte meisterskapen til ein annan by.

– Vi har registrert at helsestyresmaktene lokalt og nasjonalt har gitt aksept for at meisterskapen kan avviklast, seier friidrettspresident Ketil Tømmernes i ei fråsegn.

– Arrangøren har gjort eit særs godt arbeid med å etablere gode smitteførebyggande tiltak i samband med arrangementet. Likevel ser vi at ting kan endre seg fort og derfor ønskjer vi å ha eit nytt møte måndag, legg han til.

Uvisse

Tysdag vart det innført ekstra smitteverntiltak i Bergen for å slå ned på smitten i byen. Eitt av tiltaka var at offentlege arrangement no kan ha maksimalt 50 deltakarar.

Det skapte uvisse rundt om NM i friidrett på Fana stadion kan gå som planlagt. Torsdag opplyste samtidig byrådsleiar Roger Valhammer at arrangement som blir gjennomførte utandørs framleis kan ha inntil 200 deltakarar, noko som NM-arrangøren har planlagt for.

Det vart oppfatta som eit klarsignal og ein beskjed om at meisterskapen var redda.

Friidretts-NM skulle opphavleg ha vore arrangert i juni. Koronapandemien gjorde likevel at meisterskapen vart utsett til september.

Onsdag ettermiddag kom beskjeden om at arrangøren avlyser Bergens friidrettsfestival. Den skulle ha gått av stabelen på Fana stadion 10.–13. september.

(©NPK)