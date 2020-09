Handball-EM går som planlagt i Danmark

sport

Noreg og Danmark deler på meisterskapen, og medan alle kampar i Noreg er bestemt lagt til Trondheim, held danskane fast på sin todelte bystrategi.

Per Bertelsen, leiar i Danmarks handballforbund (DHF), er glad for at avgjerda endeleg er teken. Det har ikkje vore sjølvsagt at det ville bli spelt EM i Danmark

– Det skal ikkje herske tvil om at vi heile tida svært gjerne har villa avvikle meisterskapen på dansk grunn. Det har berre vore for mange ukjende faktorar med i biletet, og det er grunnen til at avgjerda har late vente på seg, seier Bertelsen.

Tvilen i Danmark har først og fremst oppstått fordi det framleis er uviss kor mange tilskodarar som kan sleppast inn på kampane. Få tilskodarar vil senke inntektene og gjere det problematisk for arrangørane.

DHF har fått økonomiske garantiar frå den danske regjeringa.

– Vi har fått positive tilbakemeldingar om bistand frå både regjeringa og Det europeiske handballforbundet (EHF). Då meiner vi at vi godt kan arrangere etter planen, seier DHF-leiaren.

(©NPK)