Hirschi fekk revansje – gjekk solo til Tour-siger

22-åringen kom åleine til mål på etappen frå Chauvigny til Sarran Corréze torsdag.

Etappesigeren var den første til ein sveitsar sidan Tour-prologen i 2012. Den gong stod Fabian Cancellara på toppen av sigerspallen.

Hirschi gjekk solo mot slutten av etappen på torsdag og heldt unna. I solobrot var ungguten òg på den niande etappen søndag. Då vart han innhenta berre få hundre meter før mål og måtte ta til takke med tredjeplassen.

Etappen på torsdag var med sine 218 kilometer den lengste i årets Tour. Den inneheldt fire kategoriserte stigningar, og dei to siste og mest krevjande kom mot slutten.

Eit seksmannsbrot fekk tidleg gå av garde, men hovudfeltet gav aldri utbrytarane mykje spelerom. Inn i dei to siste klatringane var forspranget ete opp, og raskt kom det nye angrep.

Over den siste stigninga, med to mil igjen å sykle, hadde Hirschi ei knapp leiing på to jagande ryttarar. Ytterlegare 20 sekund deretter følgde ytterlegare ei mindre gruppe.

Inn mot mål vart det ei intens jakt på sveitsaren i front. Den lykkast ikkje.

