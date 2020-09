sport

Koronapandemien hindra programleiarane Johan Kaggestad og Christian Paasche i å reise til Frankrike for å kommentere det største sykkelrittet i verda.

Men sykkelrittet går meir eller mindre upåverka av pandemien, bortsett frå mangel på tilskodarar.

For dei første elleve etappane er det registrert 91.000 sjåarar i snitt. Dette er over nivået i 2018, men noko under sjåartala for i fjor, ifølgje ei oversikt frå kanalen.

Kveldsmagasinet har så langt hatt 160.000 sjåarar i gjennomsnitt.

