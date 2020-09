Kva er nytt i Premier League?

sport

Sett med norske auge blir det éin nordmann mindre å følgje med på etter at Bournemouth (med Joshua King) og Norwich (Alexander Tettey) rykte ned saman med Watford.

Stefan Johansen fyller opp Noregs-kvoten etter at Fulham rykte opp. Også Leeds, med ein stor norsk fanskare, er med att i Premier League. Det er første gong på 16 år Eirik Bakkes gamle klubb spelar i den øvste divisjonen. I tillegg er West Bromwich tilbake.

Ørjan Nyland (Aston Villa) og Sander Berge (Sheffield United) blir framleis å sjå i den engelske toppdivisjonen.

Kampane skal inntil vidare framleis spelast for tomme tribunar på grunn av koronasituasjonen. Premier League-fansen augna ein retur til tribunane frå 1. oktober, men eit oppsving i talet på virussmitta i Storbritannia gjer at datoen no kan bli flytta.

Men uansett om ein ser kampane frå tribunen, puben eller sofaen, vil ein leggje merke til enkelte regelendringar. Her er nokre av dei mest synlege.

Talet på innbytarar

Etter koronapausen førre sesong vart det tillate med fem innbytarar og ni spelarar på benken på grunn av det tette kampprogrammet. Kampane kjem like tett denne sesongen, men no er det slutt på dei ekstra byta.

Kommande sesong er det tilbake til tre innbytarar og sju spelarar på benken.

Klubbane stemde i starten av august ned eit forslag om å forlengje regelendringa. Fleire av dei mindre klubbane i ligaen skal ha følt at dette gav ein fordel for dei større laga, som har breiare stallar og fleire kvalitetsspelarar på benken.

VAR og hands

Videodømminga har vore under massiv kritikk frå fleire hald etter mange kontroversielle situasjonar.

Men no blir VAR òg i Premier League lagt under Fifa-protokollen. Ei synleg endring blir at dommaren hyppigare vil ta i bruk skjermen på sidelinja for å sjekke avgjerder som handlar om skåringar, raude kort og straffar.

Kva som vart rekna som hands, har ikkje vore lett å bli klok på, men dette skal no visstnok bli enklare. Veldig enkelt forklart blir grensa der erma på ei korterma drakt sluttar. Cirka.

Hald flagget nede

Assistentdommarane skal halde flagget nede ved marginale offsidesituasjonar, der ein spelar får moglegheit til å skåre. Først når sjansen er over skal flagget bli løfta, anten sjansen enda med skåring eller ei. Dersom det blir skåring, vil VAR vurdere situasjonen.

Straffespark

Eit straffespark skal takast på nytt dersom målvakta forlèt mållinja før straffesparket er teke. Dette er elles ikkje noko nytt, men vil berre skje dersom regelbrotet påverkar utfallet av straffa. Med andre ord: dersom det likevel blir skåring, blir målet ståande.

Det same gjeld dersom utespelarar er på sekstenmeterstreken eller innanfor når straffesparket blir teke.

Overgangar

Sjølv om sesongen startar opp 12. september, vil overgangsvindauget bli ståande ope fram til 5. oktober. Etter dette, fram til 16. oktober, kan Premier League-klubbane framleis gjere overgangar eller låneavtaler med klubbar nedover i systemet.

Men det vil ikkje vere lov for Premier League-klubbar å gjere handel med andre Premier League-klubbar eller utanlandske klubbar etter 5. oktober.

Cupar

Kort tid etter seriestart blir òg dei europeiske cupane sparka i gang. Gruppespelet i Meisterligaen startar opp 20. og 21. oktober. Her vil Liverpool, Manchester City, Manchester United og Chelsea representere Premier League.

I Ligacupen er nytt av året at semifinalane vil bli avgjort over éin kamp, medan omkampane i FA-cupen blir droppa.

Dette grepet blir teke for å redusere det som ligg an til å bli eit svært tett kampprogram. Premiepengane i FA-cupen blir halverte som følgje av dei økonomiske ringverknadene koronapandemien har forårsaka.

Svara får vi 23. mai

Dermed står att det å spenne seg fast, for no brakar det straks laus på balløya igjen.

Vil Ole Gunnar Solskjær klare å gjere Manchester United til ein reel tittelutfordrar, vil Liverpool forsvare tittelen og blir Jamie Vardy igjen toppskårar?

Dette er berre noko av kva vi får svar på når ligaen blir avslutta 23. mai neste år.

