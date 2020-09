sport

Thiem, som er seeda som nummer to i turneringa, augnar no håp om noko verkeleg stort etter at Novak Djokovic tidlegare i veka vart diskvalifisert.

Onsdag kveld lokal tid utklassa han australiaren Alex de Minaur 3–0 i kvartfinalen.

27-åringen er i sin sjette Grand Slam-semifinale, men sin aller første i US Open.

Fredag ventar tredjeseeda Danil Medvedev.

