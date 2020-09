NFF avlyser cupen for menn – kvinnene spelar

sport

Avgjerda vart fatta av forbundsstyret i fotballforbundet onsdag.

NFF har jobba med fleire alternative scenario for å få kåra ein cupmeister i 2020-sesongen. Eitt av dei mest aktuelle har den siste tida vore å spele NM berre for dei 32 laga i dei to øvste divisjonane på herresida.

No har NFF komme til at det ikkje er mogleg å gjennomføre årets cup for menn.

– Terminlista på herresida gir svært få ledige datoar for gjennomføring. Nylege tilstramninger i toppfotballprotokollen aukar risikoen for ytterlegare mangel på speledatoar. I tillegg er det ikkje medisinsk tilrådeleg med eit ytterlegare fortetta kampprogram som kan auke faren for belastningsskadar, skriv NFF-president Terje Svendsen i ei pressemelding.

På kvinnesida er situasjonen ein annan. Kampprogrammet er redusert fordi sluttspelet er kutta. Dette gir rom i terminlista til å gjennomføre NM. I tillegg er det færre klubbar med i noregsmeisterskapen på kvinnesida.

– Derfor er eg svært glad for at vi kan gjennomføre NM for kvinner. I tillegg flyttar vi årets finale heim til Ullevaal. Slik situasjonen er no kan vi ikkje ha meir enn 200 tilskodarar, men vi kjem til å gjere vårt for å skape ei flott ramme rundt finalen innanfor smittevernfaglige rammar saman med samarbeidspartnarane våre, seier Svendsen.