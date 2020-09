NFF opnar for cupfinale i mai i 2021

sport

Avlysinga av cupen i år har fått mange til å tenkje at 4.-plass i Eliteserien vil gi innpass i Europaligaen for neste år, men kanskje kan det blir bli ein plass for cupvinnaren likevel, skriv Eurosport.

– Det blir no sett ned eit utval som vil bestemme formatet forn cupen neste år, fortel konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbunds (NFF).

Utvalet skal vurdere fleire ting. Mellom anna om cupmeisterskapen for neste år skal haldast frå mars til mai. Ei slik løysing vil hindre moglege problem rundt kven som skal få den siste plassen i europaligakvalifiseringa.

– Om Kongepokalen for neste år blir delt ut allereie i mai, vil vinnaren der få den siste europacupplassen, seier Fisketjønn.

I så fall vil det heller ikkje bli nokon cupfinale på hausten.

Ei avgjerd kan komme innan utgangen av oktober.

