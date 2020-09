Keeper-Lunde tilbake på landslaget etter 22 månader

sport

Lunde spelte sist ein offisiell landskamp for Noreg under EM i Frankrike i desember 2018. 12. mai 2019 rauk ho korsbandet i ein kamp for Vipers, og sidan har det vorte lite spel. Veteranen har enno ikkje gjort comeback for klubblaget sitt i Kristiansand.

Fredag var ho i tilbake i troppen til landslagstrenar Thorir Hergeirsson då han presenterte spelarane som skal til Danmark og Golden League. Turneringa går som normalt trass koronapandemien, og Noreg skal spele mot Danmark (1. oktober), Frankrike (3. oktober) og Montenegro (4. oktober).

Lunde er teken ut i troppen under føresetnad av at ho blir klarert for spel av helseteama på klubb- og landslag.

Veteranane Nora Mørk og Marit Malm Frafjord er òg med. Mørk har òg vore plaga med skadar og har ikkje spelt meir enn tre landskampar sidan VM-finalen mot Frankrike 17. desember 2017.

Tidlegare landslagskaptein Frafjord gav seg på landslaget i mai 2018, men har sagt ja til å satse på nytt. Ho håpar å toppe karrieren med eit tredje OL-gull i Tokyo kommande sommar.

Heile åtte av spelarane i troppen er frå Noregs klubblokomotiv Vipers Kristiansand. Fem kjem frå ungarske Györ og fire frå danske Esbjerg. Dette er troppen:

Katrine Lunde (Vipers Kristiansand), Emily Stang Sando (Bietigheim), Silje Solberg (Györ), Camilla Herrem (Sola), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Henny Reistad (Vipers Kristiansand), Veronica E. Kristiansen (Györ), Emilie Hegh Arntzen (Vipers Kristiansand), Kristine Breistøl (Esbjerg), Heidi Løke (Vipers Kristiansand), Amanda Kurtovic (Györ), Ingvild Bakkerud (Herning-Ikast), Stine Bredal Oftedal (Györ), Silje Waade (Vipers Kristiansund), Kari Brattset Dale (Györ), Nora Mørk (Vipers Kristiansand), Stine Ruscetta Skogrand (Herning-Ikast), Marta Tomac (Vipers Kristiansand), Malin Aune (Vipers Kristiansand), Marit Malm Frafjord (Esbjerg).

