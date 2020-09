Landslagsprofil kritisk til pengegapet i handballen

sport

VG har retta søkjelyset mot kjønnsgapet i handballen etter at Det europeiske handballforbundet skreiv ein rekordstor medieavtale verd 5–6 milliardar kroner dei neste ti åra. Der kjem det fram at det er store forskjellar både i bonus for poeng i Meisterligaen og i reisestøtta som blir gitt til klubbane.

Vipers Kristiansand får 10.000 euro i reisestøtte for å møte Krim i Slovenia. Samtidig får Elverum 30.000 euro i støtte for å reise til Portugal. Når det gjeld poeng, får mennene fem gonger så mykje i bonus som kvinnene.

– Kanskje utgjer forskjellen i marknadsverdiar kva ein får for kvart poeng, men eg kan ikkje forstå at det skal vere så ulik reisestøtte til bortekampane. Den har vel ingen ting med det å gjere. Veldig synd, seier Marta Tomac til VG.

Handballpresident Kåre Geir Lio har gjennom same avis varsla at Noreg skal ta opp pengespørsmålet internasjonalt, og at forskjellen ikkje er 2020 verdig.

