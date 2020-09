NFF: 20.000 barn og unge har slutta med fotball i koronatida

sport

I ei sak publisert av NRK fortel Norges Fotballforbund (NFF) at så mange som 20.000 barna og unge landet rundt har slutta med fotball dei siste månadene i koronaperioden.

– Samanliknar vi talet på påmelde lag i seriespel i 2019-sesongen med tal for 2020, er vel åtte prosent av laga i aldersgruppa åtte til 19 år borte. Det utgjer vel 1600 lag, seier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF.

NFF meiner at fråfallet ville ha vore endå større om ikkje klubbane hadde drive med aktivt smittevern.

Breiddeidrettssjef Anja Veum i Norges idrettsforbund er uroleg for at endå fleire skal slutte med idrett som følgje av koronakrisa.

– Vi er bekymra for at barna som bur i heimar med vedvarande låg inntekt har større risiko for å falle ifrå, seier Veum.

Sogn og Fjordane er krinsen som har hatt den største prosentvisa nedgangen (35,9).

(©NPK)