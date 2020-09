NFF nektar å gi opp breiddefotball-sesongen: – Det er gult lys no

sport

Breiddefotballen ventar framleis på å starte opp det som i beste fall blir ein svært amputert sesong. Førre veke varsla fotballpresident Terje Svendsen at 2020-sesongen blir avlyst dersom styresmaktene ikkje gir klarsignal innan midten av september.

Det betyr at tida byrjar å bli svært knapp.

Torsdag var både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie krystallklare på at smittesituasjonen gjer det uaktuelt å opne meir no. Solberg opplyste òg at «de neste vekene» vil avgjere kva som skjer vidare.

Fotballpresident Terje Svendsen vil likevel ikkje trekkje i handbrekket allereie no og sjå på sesongen for tapt for breiddefotballen.

– Vi opplever at det dei sa i går, er at dersom ikkje smittesituasjonen endrar seg, ligg vurderinga lenger fram i tid. Samtidig blir det gjort vekevise vurderingar frå regjeringas side, og vi har sagt at medio september er avgjerdspunktet for oss. Vi ønskjer ikkje å tolke signala sånn sett. Vi skal ha med oss vurderinga til regjeringa som kjem til veka før vi tek ei avgjerd med omsyn til breiddefotballen, seier han til NTB.

Gult lys

Svendsen står samtidig fast på at sesongen blir avlyst dersom det ikkje kjem klarsignal for trening innan midten av september. Kampar ser ein føre seg at kan starte så seint som i oktober.

– Det står fast. Vi kan ikkje vente noko lengre no. Vi bur i Noreg der vi òg har geografiske utfordringar. Skal vi klare å gjennomføre noko som helst, må vi i gang i midten av september, seier han.

Fotballpresidenten innser at tida er i ferd med å renne ut.

– Det er eit gult lys for oss. Det vi håpar på, er at vi om ikkje veldig lenge får starte opp med kontakttrening, og at vi får eit signal rundt kampar, seier han.

Leiar Kari Lindevik i Divisjonsforeningen, som mellom anna representerer klubbane i 3. divisjon, vil heller ikkje trekkje for bastante konklusjonar ut frå pressekonferansen på torsdag.

– Vi ventar eigentleg til ut i neste veke og håpar det kjem eit litt klarare svar frå regjeringa enn det som kom i går. Det var litt ullent, seier ho til NTB.

Lindevik innser samtidig at det byrjar å sjå vrient ut med tanke på breiddefotball-sesongen.

– Det er eg heilt samd i. Det ser ikkje akkurat lyst ut, seier ho.

Fråfallsproblematikk

Fotballpresidenten er tydeleg på at NFF deler bekymringa til styresmaktene rundt smittesituasjonen. Samtidig påpeikar han at 100.000 no har gjennomført den digitale koronavitkursen til forbundet. Det er obligatorisk for alle spelarar frå 13 år og oppover.

– Vi meiner vi er førebudde til at unge vaksne kan starte opp med kontakttrening, seier han.

Fredag presenterte NFF tal som viser at 1628 færre lag er påmelde barne- og ungdomsfotballen i 2020 samanlikna med 2019. Det vil seie eit fråfall på rundt åtte prosent.

Noko tilsvarande oversikt for breiddefotballen har ein ikkje.

– Vi har ein fråfallsproblematikk. Barne- og ungdomsfotballen har vi oversikt over, men kva som skjer i kategorien unge vaksne er vi veldig bekymra for. I tillegg har du folkehelseperspektivet, seier fotballpresident Svendsen.

Ifølgje NFF er det rundt 50.000 fotballspelarar som så langt ikkje har kunna utøve idretten sin på vanleg måte i 2020.

(©NPK)