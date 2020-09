Brady feira vilt for touchdown, men det enda med tap i debuten for ny klubb

sport

Brady er ein av dei aller største stjernene i amerikansk fotball, og har spelt for New England Patriots i 20 år før han melde overgang til Florida-klubben Buccaneers. Han fekk likevel ikkje draumedebuten han håpa på.

Rett nok vart starten akkurat så god som han og fansen hadde drøymt om. Brady sørgde for det første poenget i kampen då han sneik seg til ein touchdown tidleg i kampen. Han nytta seg av eit trekk han har gjort så mange gonger før, det såkalla «QB sneak», og feira vilt.

Utover i kampen gjekk det derimot ikkje like bra for Brady og Tampa Bay. New Orleans spelte seg sakte, men sikkert inn i det, og leia 17–7 ved halvtid. Den leiinga mista dei aldri, og til slutt vann heimelaget 34–23.

Etter kampen skreiv amerikanske medium at Brady og Tampa Bay har mykje å jobbe med framover.

– Vi gjorde det ikkje så bra i angrep. Vi fekk til nokre få spel, men vi skulle nok ønskje vi hadde alle spelarar tilbake. Det veit eg at eg gjer, sa Brady ifølgje nfl.com.

Brady blir rekna av mange som verdas beste quarterback gjennom tidene og har seks gonger vunne Super Bowl. Hans tidlegare klubb Patriots innleia sesongen med 21-11-siger over Miami Dolphins.

