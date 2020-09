Fylkesordførar: – Regjeringa vil forby breiddefotball i eitt år til

sport

I ein e-post sendt til NTB, der Sandvik òg omtaler seg som «Fotballpappa Byåsen», skuldar han regjeringa for å ha lagt lista for høgt for når vaksne i breidda kan komme i gang med kontakttrening.

– Det er berre å erkjenne. Regjeringa vil forby breiddefotball for dei over 20 år i eitt år til, noko som rammar dagens 19-åringar neste år. Både denne sesongen og neste sesong blir avlyst, skriv Sandvik.

Han meiner linja regjeringa har lagt seg på inneber at det må finnast ein vaksine før fotballen kan opnast for fullt – og viser vidare til at det ifølgje Folkehelseinstituttet vil ta minst eitt år. Dermed meiner Sandvik at også 2021-sesongen kan ryke.

Fylkesordføraren hevdar òg at fotballen ikkje bryt smittevernreglane, og at det derfor blir feil å nekte breidda kontakttrening og kamp.

– Ikkje treng fotballen unntak frå einmetersregelen, sidan han ikkje blir broten i fotballkampar. Arealet er for stort og kontakten for sjeldan og for kortvarig. Det er helsestyresmaktene samde om, likevel gjentek statsministeren til det keisame at breiddeidretten for vaksne må vere stengt fordi ein ikkje kan gi unntak frå einmetersregelen, hevdar Sandvik.

NTB har kontakta regjeringa og Helsedirektoratet for å få ei avklaring på om det stemmer at einmetersregelen ikkje blir broten i fotballkampar, og bede om ein reaksjon på påstanden om at neste sesong ligg an til å ryke.

Helsedirektoratet opplyser til NTB at smittevernrettleiaren for idretten framleis gjeld, og at det der blir slått fast at vaksne skal halde éin meters avstand under trening når smittenivået er gult slik det har vore i Noreg i fleire månader.

(©NPK)