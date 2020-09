Skulda for rasisme av Neymar: – Lær deg å tole eit tap

sport

– Det er ingen plass for rasisme. Nokon gonger må du lære deg å tole eit tap og ta det på banen, skriv Gonzalez på Twitter natt til måndag.

Han var i sentrum av skandalescenene som spelte ut seg på overtid av kampen mellom Marseille og Paris-Saint Germain søndag. Mektige PSG tapte kampen 0-1, men etterpå dreidde alt seg om fem raude kort, kungfu-spark og Neymars slag og skuldingar om rasisme.

På veg av banen sa Neymar rett ut til fjerdedommaren at det hadde falle rasistiske kommentarar, og franske medium skriv at TV-bilete viser at han prøvde å få merksemda til dommarane retta mot dette òg før det braut ut ein større konflikt på overtid.

