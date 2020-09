Ventura klatra – Hovland på staden kvil på rankinga

sport

Kristoffer Ventura leverte karrierebeste med sjuandeplassen i PGA-turneringa i Napa, California. Han avanserer med det frå 176. til 165.-plass på rankinga.

Helgas turnering er den første i 2020-21-sesongen.

Viktor Hovlands beste rankingsplassering er 30.-plassen han hadde frå 10. til 17. august.

Frå torsdag ventar US Open i New York for Oslo-mannen. Med storspel der så ventar ytterlegare steg opp på rankinga.

Hovland har hatt ei veke spelefri etter at han avslutta PGA-sluttspelet i Atlanta førre måndag med ein 24.-plass.

PGA-lista blir toppa av amerikanske Dustin Johnson føre spanske Jon Rahm.

