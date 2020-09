Fluorkaoset: Smørjeteama får ikkje bestilt inn testutstyr før sesongen er over

sport

Meldinga i helga om at ei planlagd testsamling av det nye fluor-måleapparatet er utsett, er nok eit tilbakeslag for arbeidet med å få fluorforbodet ordentleg på plass til verdscupstarten.

For smørjarane var bekymringa der allereie. Og ho har vore der ei stund. Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) har dårleg tid med å få på plass både eit regelverk og eit fungerande måleapparat.

Smørjesjef for skiskyttarlandslaget, Tobias Fenre, signaliserte søndag at teamet hans no må gå sin eigen veg og gjere det dei trur er riktig for å få skia fluorfrie.

Det er òg uviss korleis dei skal få målt fluorverdien i skia undervegs i sesongen.

Unødvendig

«Fluorpistolen» som det no blir jobba på høggir med å få heilt i orden, blir nemleg reservert for arrangørar den første perioden. Fenre fortel at han har fått signal frå IBU om at testutstyret kan bestillast først til våren.

– Det er altså etter at skisesongen er ferdig. Det er akkurat i denne perioden vi hadde trunge det. Etter sesongen er forhåpentlegvis alt fluorfritt, så då har vi ikkje det behovet. Vi treng ikkje å kjøpe den målaren, sa Fenre då NTB nyleg møtte han på samling i Holmenkollen.

Det grunngir han med at alle skia dei har brukt i konkurransar fram til no, vil vere bytte ut når ein nærmar seg 2021/22-sesongen.

– Vi har ein «turnover» på ein heil skipark på cirka halvtanna år. Det er inga ski som er i bruk som er noko særleg eldre enn det. Så dette er jo forbigåande, og det tenkjer eg om heile prosessen: Alt dette kjem til å gå seg til og fungere etter kvart. Problemet er jo korleis ein jobbar for å få til dette i starten.

Vil teste med full gass

Fenre føler seg ikkje trygg på at den nyutvikla fluormålaren faktisk vil fungere og gi korrekte resultat. Men han varslar at dei kjem til å teste det så nøye som mogleg når dei først får sjansen.

– Så fort vi får lov til å setje dette på prøve, så kjem vi til å gjere det. Vi kjem ikkje til å vente til vi sender løparar på start. For då skal vi vere 100 prosent innanfor alt av regelverk.

– Vi kjem til å teste det med full gass når vi får moglegheit, setje det ordentleg på prøve og vere veldig opne med dei (IBU) om kva vi har gjort, kva vi testar, korleis vi har lagt opp testane og kva resultat vi får. Og viser det seg at testane er for dårlege, til dømes at dei ikkje gir konsekvente svar eller gir grønt lys på ting vi veit er smurde med fluor, så må vi berre halde fram med å jobbe, seier smørjesjefen engasjert.

Etterlyser informasjon

Fenre har heila sidan FIS vedtok forbodet mot fluorprodukt i november i fjor vore kritisk til tidsaspektet i prosessen. Og han saknar framleis informasjon frå dei internasjonale forbunda.

– Dei har vore veldig restriktive med informasjon overfor oss. Vi har aktivt søkt informasjon og bede om å få bidra med kunnskap for å kunne utvikle dette systemet til å bli så bra som mogleg. Men dei er nok medvitne sparsame med informasjonen for ikkje å forfordele nokon nasjonar, seier Fenre.

For han og dei andre norske smørjarane består mykje av jobben framover i å reinse smørjetraileren, behandle skia og finne dei beste fluorfrie produkta.

– Totalt sett er eg heilt sikker på at dette kjem til å løyse seg. Men eg meiner at ein har gått for fort fram, seier han.

