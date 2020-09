Hynne blir trekt fram som OL-håp etter superløpet: – Ingen i verda er betre

sport

Tida er òg både nordisk rekord og årsbeste i verda, og Hynne leverte i det internasjonale stemnet i Bellinzona i Sveits. Det gjorde ho berre ei veke etter at ho sist sette noregsrekord på distansen.

Då sprang ho på 1.59,15 i Italia og sletta dermed Ingvill Måkestad Bovims rekord på 1.59,82. Tysdag var ho altså ytterlegare 1,05 sekund raskare.

– Det er veldig imponerande. Dette er verdstoppen, altså. Eg veit ikkje om eg skal seie det er trist at det ikkje er OL no, men vi kan jo berre sjå for oss kva ho hadde gjort der, seier John Ertzgaard, sportsleg leiar i Hynnes klubb Tjalve, til NTB.

God for OL-medalje?

– Er ho medaljekandidat i Tokyo-OL neste år?

– Det er vanskeleg å seie. Plutseleg dukkar det opp nokon andre som er heilt rå, men desse tidene ho spring på er i alle fall gode nok til å hevde seg. Hedda har vorte ein moden toppidrettsutøvar, og desse løpa gir mykje sjølvtillit i banken, seier Ertzgaard.

Fredag sluttar Hynne seg til resten av Tjalve-troppen som skal delta i NM i Bergen. Då skal rekorden feirast.

– Det er berre ein kongepokal som kan krone dette. Vi gler oss til å sjå henne og skal lage ei feiring der vi følgjer koronareglane, seier Ertzgaard.

– Ingen i verda er betre

Hynne skifta klubb til Tjalve i 2018, og Ertzgaard trur ho kan springe endå fortare viss ho vil det. Han meiner Hynne no er ein del av Noregs friidrettselite.

– No har vi to utøvarar som er heilt der oppe, Karsten Warholm og Hedda som har årsbeste i verda. Ingen i verda er betre enn dei, og det er ikkje fordi dei andre ikkje konkurrerer. Dette er tider som dei òg hadde slite med, seier Ertzgaard.

Hynne vann løpet på tysdag føre heimehåpa Selina Büchel (1.58,37) og Lore Hoffmann (1.58,50). Då var ho over halvsekundet føre det tidlegare årsbeste tida i verda. Den britiske 22-åringen Jemma Reekie sprang på 1.58,63 i august.

