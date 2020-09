Nadal med pandemiåtvaring: – Ver varsam!

sport

Spanjolen maner til varsemd fordi turneringa er tenkt spelt framfor tusenvis av tilskodarar.

Nadal er tilbake på banen for første gong på seks månader i ATP-turneringa i Roma denne veka.

Veteranen har ikkje spelt kampar sidan byrjinga til pandemien. Derfor er han tilbakehalden når det gjeld å spele framfor eit stort publikum i Paris.

– La oss sjå korleis viruset utviklar seg dei neste par vekene. Forhåpentleg vil det skje på ein god måte. Vi er nøydde til å vere tolmodige, og vi må sjå an korleis situasjonen utviklar seg, sa Nadal.

Rafael Nadal kan vinne sin Grand Slam-turnering nummer 20 om han går til topps i Paris. I så fall tangerer han Roger Federers rekord med flest Grand Slam-sigrar gjennom tidene.

Nadal har vunne Roland-Garros-turneringa heile 12 gonger tidlegare. Det ikkje for ikkje noko at han går under namnet «Gruskongen».

Grand Slam-turneringa i Paris skulle eigentleg ha vore spelt i mai, men vart utsett til 27. september. Det er venta opp mot 11.500 tilskodarar om dagen i Paris. Det skjer sjølv om koronasmitten for alvor er blussa opp igjen i Frankrike.

Nadal sa nei til å spele i US Open nettopp på grunn av smittefaren.

