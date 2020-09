Neymar: – Eg oppførte meg som ein idiot

sport

Fråsegnene frå brasilianaren kjem etter at han vart send av banen med raudt kort i kampen for PSG mot Marseilles i helga.

Det oppstod tumultar mot slutten av kampen, og Neymar var ein av fem spelarar som vart utviste. Neymar har òg i etterkant skulda Marseilles' Álvaro González for rasisme.

PSG har sagt at dei står bak stjernespelaren sin, medan Neymar sjølv seier at han er førebudd på å ta straffa for åtferda si.

Opprørt

– Eg hissa meg opp og vart straffa med raudt kort fordi eg ville slå til nokon som fornærma meg. Eg tenkte at eg ikkje kunne la det bli utan å gjere noko, fordi eg innsåg at dei som bestemmer ikkje ville gjere noko, at dei ikkje la merke til noko eller berre ville ignorere fakta, forklarte Neymar.

Neymar vart sendt av banen fordi han slo til Gonzalez i bakhovudet.

– Aggressivitet, bannskap og fornærmingar er ein del av spelet, ein del av duellen mellom laga. Du får kjensler og blir hissa opp, og eg kan delvis forstå denne fyren, men rasisme og intoleranse er uakseptabelt.

Neymar spør seg sjølv om han heller skulle ha ignorert det som skjedde?

– Eg veit ikkje. I dag er hovudet kaldare, og eg vil seie at svaret er ja. Men i kampens heite og med lagkameratane mine rundt meg, spurde eg dommaren om hjelp og vart oversett., sa Neymar.

Aksept

Han seier at han vil akseptere straffa som måtte komme, og Neymar seier samtidig at han håpar at Álvaro González blir straffa.

– Rasisme eksisterer, men vi er nøydde til å setje ein stoppar for det. Aldri meir! Nok! Denne fyren var ein idiot, eg oppførte meg som ein idiot som lét meg hisse opp og vart involvert.

Gonzalez har nekta for at han oppførte seg rasistisk i møte med PSG og Neymar.

PSG har tapt sine to første kampar for sesongen for første gong sidan sesongen 1984/85.

