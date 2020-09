NBA: Feit poengfangst då Nuggets sikra seg Le Bron i neste steig

sport

Western Conference-finalen svarer til semifinale i NBA-sluttspelet. Det vil seie at vinnaren i best av sju kampar går til årets NBA-finale.

Lenge så det ut til å bli ein Western Conference-finale beståande av to lag frå Los Angeles. Clippers tok leiinga 3–1 i kampar, og då høyrer det med til sjeldenheitane at motstandaren klarer å snu det til sin for del.

Men Denver Nuggets vann dei tre siste kampane, og den siste av dei med siffera 104–89. Det var eit imponerande comeback. Jamal Murray vart den store spelaren i kampen med sine 40 poeng. Lagkamerat Nikola Jokic noterte seg for 16 poeng. Laga følgde kvarandre i to periodar før Denver Nuggets drog ifrå.

LeBron James er den store stjerna i LA Lakers. Det blir ikkje enkelt å ta seg til den store finalen. I finalen i Eastern Conference møtest Boston Celtics og Miami Heat. Her tok Miami Heat leiinga 1–0 i kampar etter 117–114 i det første oppgjeret.

