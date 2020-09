Avaldsnes hentar inn tidlegare storskårar i gulljakta

sport

– Dette er for å prøve å styrkje moglegheita for å ta heim eit etterlengta gull samtidig som vi vil vege opp for høg belastning/slitasje når NM startar om kort tid i eit allereie tett kampprogram, seier sportsleg leiar Ove Arnesen i Avaldsnes til nettsida til klubben.

Frida Magnusdottir er ein kjend profil på Haugalandet og i norsk kvinnefotball frå før. Ho spelte for Avaldsnes frå 2012 til 2016 og skåra 72 mål på 199 obligatoriske kampar.

35-åringen kjem til Noreg med mann og barn og skal i første omgang vere på Vestlandet til sesongen er avslutta.

