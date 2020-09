Duplantis med høgste stavsprang utandørs gjennom tidene

sport

Duplantis har sjølv den offisielle verdsrekorden på 6,18, noko han hoppa innandørs i Glasgow i vinter.

I Diamond League-stemnet i Roma kom han seg ikkje over den høgda, men med 6,15 sletta han Sergej Bubkas utandørsrekord. Bubka klarte 6,14 i det beste hoppet sitt.

Den svenske 20-åringen trong to forsøk på å komme seg over lista på 6,15 torsdag. I det første reiv han så vidt, men i det andre forsøket var det ingen tvil. Duplantis flaug høgt over lista og sette ein klar rekord.

Belgiske Ben Broeders var nærast å følgje Duplantis, men resultatet hans på 5,80 bleiknar ved sida av den svenske prestasjonen.

(©NPK)