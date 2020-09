Fotballen blir prøvekanin for handball-EM og vinteridretten

sport

Torsdag varsla helseminister Bent Høie (H) og kulturminister Abid Raja (V) at det blir gjort eit unntak i karantenereglane for fotballen. Klubbar og landslag kan fritt reise til land utanfor Schengen, og tilsvarande ta imot utanlandske lag til Noreg, så lenge koronaprotokollen blir følgd.

– Folkehelseinstituttet har sagt at dette er det mogleg å gjere på ein smittevernfagleg forsvarleg måte, og då meiner vi det er trygt. Så er det veldig mange som er engasjert i dette, og vi har lagt vekt på det sjølv om Helsedirektoratet ikkje tilrår dette unntaket ut frå eit prinsipp om likebehandling, seier Høie til NTB.

Må følgje strenge reglar

Det må følgjast ein streng protokoll for å ta imot besøkjande klubbar og landslag frå utanfor Schengen, og for reiser dit. Testing både før reise og ved tilkomme, og isolering på hotell før og etter kamp, er blant krava fotballspelarane må følgje.

Dersom fotballen klarer å gjere dette på ein tilfredsstillande måte, kan det leggje føringar for gjennomføringa av handball-EM i desember og vinteridretten. Fotballen fekk eit liknande unntak før kampen mot Austerrike tidleg i september.

– Fotballen viste med Austerrike-kampen at det er mogleg å gjennomføre dette på ein smittevernfagleg trygg måte, der følgde dei reglane til punkt og prikke. Basert på dette føler vi oss trygge på at fotballen kan gjere dette på ein trygg måte, seier Raja til NTB.

– Dei som kjem hit kan ikkje vere her på fritida, dei er her for eitt formål: Å spele kampar. Så gjeld det å halde seg smittefri, seier Raja.

Hasta for fotballen

Han legg vekt på at det hasta for fotballen, sidan den viktige kampen mot Serbia blir spelt 8. oktober.

– Handball-EM er ikkje før i desember, og snøen har førebels ikkje falle, så det er litt tid igjen til at vi er der at det er skiarrangement i Noreg, seier Raja.

Han hadde tidlegare torsdag eit møte med idrettsforbundet og skiforbundet der både handball-EM og skiarrangementa i vinter vart diskuterte.

– Dei skal no laga protokollar for dei internasjonale turneringane, komme til oss i regjeringa med dei, og så skal vi gjere ein gjennomgang saman med helsestyresmaktene for å sjå om det er forsvarleg å gjere det òg for dei, seier Raja.

